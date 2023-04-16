شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء قيام رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1 برئاسة محمد حفظى أحمد مدير الإدارة الرابعة بإنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة خطوط طيران العربية اشتبه احمد عبد الله حسن مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وقام سامى سليمان مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ١ بتكليف مصطفى فاضل ومحمود إمام مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فلم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف، ونظرا لارتباك الراكب، عرض مدير الحركة الأمر على محمد حفظى مدير الإدارة الرابعة بالإنابة فقام بتكليف كل من مصطفى فاضل ومحمد طلعت مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود عدد من الهواتف المحمولة مخبأة داخل حزام ملفوف على وسط الراكب أسفل ملابسه وعدد آخر من التليفونات داخل الجاكيت الذى يرتديه الراكب، وقامت لجنة مشكلة من محمود عبد الرؤوف وعلى شرقاوى ومحمد عادل وياسمين جمال مأمورى الجمرك تحت اشراف علاء شحاته مدير الحركة بجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التى بلغ عددها ١٩ هاتف محمول ماركة iPhone و٤ هواتف ماركة samsung بإجمالى ٢٣ هاتفا.

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ١ اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.