شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: نشكر الله أن أعيادنا وأعياد المسلمين متقاربة وتزيد من وحدتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: إنه يرسل الشكر إلى الرئيس السيسى والحكومة وقدم التهنئة لكل المسلمين بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، قائلا نشكر الله أن أعيادنا وأصوامنا متقاربة وهى تزيد من وحدة بلادنا.

وتابع خلال عظته بقداس عيد القيامة المجيد نصلى من أجل الجميع ومن أجل انتهاء الصراعات والحروب ومن أجل كل شخص فى مشكلة ومن أجل البلاد التى تعرض لأزمات وكوارث ومن أجل الإنسانية جميعا. وتابع: دامت أفراحكم وأعيادكم على الدوام كل الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين.

وذكر أن القيامة تعتبر حدثا يوميا فهى تمنح الأمل والرجاء والقوة والحياة. وتابع أن عين الإنسان الإيجابية يتميز بها من يحوى الرحمة فى أفعاله وعندما ننظر لقيامة المسيح بعد الصليب نجد أننا نتقابل مع أناس البعض لهم العين الإيجابية.