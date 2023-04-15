شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: اجتماعات مكثفة للوزير استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب الجولة التفقدية التي قام بها اليوم بالمتحف المصري الكبير لمتابعة مستجدات الأعمال به، عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، مع اللواء عاطف مفتاح المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم بالمتحف، والدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية لترميم ونقل الآثار بالمتحف، وممثلي شركات تنفيذ الأعمال.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض عرض تقديمي مفصل لآخر ما آلت إليه تطورات الأعمال التنفيذية بالمتحف، ومستجدات الموقف التنفيذي للأعمال داخل قاعات العرض الرئيسية وقاعات الملك توت عنخ آمون ومتحف مراكب الملك خوفو والدرج العظيم، وذلك استعداداً للافتتاح المُرتقب للمتحف.

كما تم استعراض كافة النسب التنفيذية للأعمال بالمتحف، وأعمال العرض المتحفي، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة إتاحة كافة الإمكانات بما يساهم في تقديم تجربة سياحية فريدة للزائر لينافس المتحف باقي أعرق المتاحف الدولية.

وقد تم أيضاً خلال الاجتماع الإطلاع على نسب الإنجاز التنفيذية في أعمال الفتارين المُنفذة في قاعات العرض الرئيسية حيث بلغت عدد الفتارين التي تم تنفيذها بهذه القاعات 159 فاترينة وهو ما يعادل الانتهاء بنسبة 100% منها، بالإضافة إلى الانتهاء من ما يقارب من نسبة 95% من قواعد تثبيت الآثار الثقيلة خارج الفتارين.

كما أطلع الوزير على بعض التقارير الخاصة بمدى تنفيذ الأعمال الخاصة بأعمال الجرافيك، والمالتي ميديا الخاصة بالمرحلة الثانية، وكذلك نسب تنفيذ الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو.

ومن جانبه، أكد أحمد عيسى على ضرورة الالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة والتي تم الاتفاق عليها مسبقاً، وأهمية العمل على تذليل أية عقبات أو مشكلات قد تحول دون ذلك، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مُكثفة خلال الفترة المقبلة لمتابعة المستجدات أولاً بأول.

وحرص الوزير، في ختام زيارته للمتحف، على تفقد أحد أعمال تثبيت القطع الأثرية داخل أحد المعامل الموجودة بمركز الترميم بالمتحف، وتحدث مع بعض المرممين والاثاريين المتواجدين عن طبيعة وآليات عملهم، موجهاً لهم الشكر على ما يقوموا به من جهود بما يساهم في الحفاظ على الآثار والتراث المصري.