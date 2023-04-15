شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الدقى يزور كنيسة السيدة العذراء لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، مساء اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء لتقديم التهنئة بمناسبة احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقدم رئيس حي الدقي التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن تكون أيام خيرًا ونماءً على المصريين جميعًا، مؤكدا أن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة في الأعياد.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة زار مساء يوم الخميس الماضي مقر الكنيسة الكاثوليكية بشارع الدري بالجيزة لتقديم التهنئة إلى الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد القيامة المجيد ويرافقه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكان فى استقباله نيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف.

وقدم محافظ الجيزة في كلمته التهنئة لجموع الشعب المصرى، داعيا الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.