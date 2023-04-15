شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشارك الطائفة الإنجيلية الاحتفال بعيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم السبت الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وذلك من أجل مشاركة الطائفة الإنجيلية أفراحهم بعيد القيامة المجيد.

وقامت القباج بتقديم التهنئة إلى القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس يوسف سمير راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وأبدت سعادتها بالتواجد وسط الأخوة الإنجيليين متمنية لهم أعياد سعيدة تعود على مصر جميعها مسلمين وأقباط بالخير والسعادة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تواجدها في الكنيسة الإنجيلية تأكيدًا علي تماسك نسيج الشعب المصري وعلى الوحدة الوطنية التي تشهدها مصر على مر التاريخ، مشيدة بجهود الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية التي تعد شريكًا أساسيًا لوزارة التضامن الاجتماعي في برنامج "مواطنة" الذي يحث علي احترام الاختلاف وإقرار الحياة الكريمة لكل مواطن دون تمييز أو تفرقة بسبب الجنس أو اللون أو الدين.