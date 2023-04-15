شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الأزهر والأوقاف والوزراء والنواب يشاركون باحتفالات عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الكنيسة الأرثوذكسية تعلن عددا من الإجراءات الوقائية الخاصة قبل انطلاق الاحتفالات.. «الأزهر» و«الأوقاف» والوزراء والنواب يشاركون فى احتفالات عيد القيامة المجيد.. الرئيس السيسى يتابع مشروعات الهيئة الهندسية ويوجه بالالتزام بالجداول الزمنية.

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الكنيسة الأرثوذكسية تعلن عددا من الإجراءات الوقائية الخاصة قبل انطلاق الاحتفالات.. «الأزهر» و«الأوقاف» والوزراء والنواب يشاركون فى احتفالات عيد القيامة المجيد.. قصر التهانى بنهاية القداس مراعاة لشهر رمضان.. والقس أندريه زكى فى احتفالات «الإنجيلية»: حالة التضخم والكساد والركود الاقتصادى التى تجتاح العالم بالكامل نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى حالة من الموت الاقتصادى

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