شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف بكفر الشيخ لتوزيع كراتين رمضان للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة كفر الشيخ نشاطا مكثفا لاستمرار توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر غير القادرة فى نجوع وقرى ومراكز محافظة كفرالشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أنه سيتم التوزيع فى كل القرى والنجوع بكفرالشيخ وتم تكثيف جهود فريق العمل وتكليفه بزيادة معدلات التوزيع لتوصيل كراتين رمضان لكل المستحقين فى أقل وقت ممكن.

وأوضح أن توزيع كرتونة رمضان يتم وفق عدة معايير ثابتة أهمها شدة احتياج الاسر المستفيدة وقلة مواردها، وأن الاسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الاحتياجات الخاصة وذلك إسهامًا منها فى توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعى.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة الأولى بالرعاية خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك.