شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تستغنى عن الطاقة النووية.. وتغلق آخر 3 محطات فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق ألمانيا آخر ثلاث محطات للطاقة النووية، السبت، لتنهى برنامجا استمر ستة عقود وأثار واحدة من أقوى حركات الاحتجاج فى أوروبا، لكنه حصل على مهلة إضافية قصيرة بسبب حرب أوكرانيا.

وتقرر إغلاق أبراج الدخان فى مفاعلات إيسار 2 وإيمسلاند ونيكارفيستهايم 2 إلى الأبد بحلول منتصف الليل، فى إطار تنفيذ برلين لخطتها لقصر توليد الكهرباء على المصادر المتجددة بحلول عام 2035.

وبعد سنوات من المراوغة، وفق سكاى نيوز عربية تعهدت ألمانيا بالتخلى عن الطاقة النووية بشكل نهائى بعد كارثة فوكوشيما التى شهدتها اليابان عام 2011 وأدت لتلوث إشعاعى وأحدثت حالة ذعر فى العالم.

لكن الخطوات النهائية للإغلاق تأجلت الصيف الماضى إلى هذا العام بعد أن أوقفت ألمانيا واردات الوقود الأحفورى من روسيا بعد اندلاع الحرب فى أوكرانيا.

وارتفعت الأسعار وعمت المخاوف من نقص الطاقة أنحاء العالم لكن ألمانيا الآن صارت مطمئنة مجددا بشأن إمدادات الغاز والتوسع فى مصادر الطاقة المتجددة.

وقالت وزارة الاقتصاد إن المحطات الثلاثة الأخيرة ساهمت بنحو خمسة بالمئة فقط من إنتاج الكهرباء فى ألمانيا فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادى أن الطاقة النووية شكلت ستة بالمئة فقط من إنتاج الطاقة فى ألمانيا العام الماضى، مقابل 44 بالمئة من مصادر الطاقة المتجددة.

وتقول الحكومة، إن الإمدادات مضمونة بعد التخلص من الطاقة النووية وأن ألمانيا ستستمر فى تصدير الكهرباء، مشيرة إلى المستويات المرتفعة لمخزونات الغاز ومحطات الغاز المسال الجديدة على الساحل الشمالى والتوسع فى مصادر الطاقة المتجددة.

ومع ذلك، يقول مؤيدو الطاقة النووية أن ألمانيا ستضطر للعودة إلى الطاقة النووية فى نهاية المطاف إذا أرادت التخلص التدريجى من الوقود الأحفورى والوصول لهدفها بتحقيق الحياد فى غازات الاحتباس الحرارى فى جميع القطاعات بحلول عام 2045 لأن طاقة الرياح والطاقة الشمسية لن تلبيان الطلب بالكامل.