التحالف الوطنى: توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، احتفالية إطلاق مبادرة لتوزيع الكراتين على الأسر الاولى بالرعاية فى شهر رمضان المبارك، التى تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم الأسر والحالات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وتفقد المحافظ اصطفاف أكثر من 30 شاحنة وسيارة محملة بـ4 آلاف كرتونة مواد غذائية، مشيدا بالقافلة كما شاهد محتويات الكرتونة من مواد غذائية متنوعة، معلناً إطلاق القافلة لتجوب قرى ومراكز المحافظة لاستهداف الأسر الأولى بالرعاية والتى سيتم توزيع الكراتين عليها، مثمناً الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها المجتمعية ممثلة فى منظمات المجتمع المدنى الجادة ممثلة فى مؤسسة صناع الخير للتنمية والجهاز التنفيذى للدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية وعلى رأسها تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطنين وبخاصة فى شهر رمضان المبارك.

وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدنى لتفعيل المشاركة المجتمعية وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير المواد الغذائية لهم من خلال قوافل التنمية والمبادرات التنموية التى يجرى تنفيذها، لافتاً إلى أنه تم فتح العديد من المعارض " أهلا رمضان " بقرى ومراكز المحافظة لتوفير المواد الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول أعياد القيامة والربيع وعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى تنظيمه العديد من الفعاليات بديوان عام المحافظة لتوزيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المدرة للدخل على الأسر والمرأة المعيلة والاشخاص ذوى الهمم لتمكينهم اقتصاديا ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة وتوفر مصدر دخل لهم.

كما ناشد محافظ أسيوط مؤسسات المجتمع المدنى بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى لتنفيذ مبادرات وتنظيم معارض ومنافذ للمواد الغذائية بقرى ومراكز المحافظة واستهداف الأسر الأكثر احتياجاً، بالقرى والمراكز استكمالا لدور الدولة والمبادرات الرئاسية التنموية وخاصة مبادرة " حياة كريمة " لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

من جانبه أكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن دعم الأسر الأولى بالرعاية فى أنحاء محافظة أسيوط من خلال توزيع 45 ألف كرتونة مواد غذائية على مستوى الجمهورية ويصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلوجراما تحوى المواد الغذائية الضرورية ومنها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح وأن التوزيع سوف يشمل القرى والنجوع الأولى بالرعاية فى معظم المحافظات المصرية، كما أن التوزيع داخل محافظة أسيوط سوف يشمل القرى الأولى بالرعاية فى أنحاء المحافظة بإجمالى 4 آلاف كرتونة، كما تم توزيع 10 الاف وجبة افطار خلال شهر رمضان على الاسر الاولى بالرعاية، مشيراً إلى أن صناع الخير تستهدف تقديم منظومة خدمات متكاملة تعمل على تلبية الاحتياجات الاساسية للشرائح المستهدفة وعلى رأس هذه الاحتياجات تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبريات المؤسسات الاقتصادية وان التوزيع سوف يتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.