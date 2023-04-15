شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بإعلام القاهرة: مسلسل تحت الوصاية يتناول مشكلة مجتمعية ويمثل القوى الناعمة لتحريك المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتور آية محمد على أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، بإنتاج الشركة المتحدة لعدد من مسلسلات الـ 15 حلقة خلال دراما مسلسلات رمضان 2023، موضحة أن مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكى يتناول مشكلة مجتمعية تلمس السيدات والمجتمع، وهذا النوع من الدراما يمثل دور القوى الناعمة لأنها يستطيع تحريك المجتمع والجهات المعنية تجاه قضية معينة.

وأشادت الدكتورة آية على فى تصريحات لـ" الخليج 365"، باختيار الممثلين والفنانين فى مسلسل تحت الوصاية، مؤكدة أن هناك تطور ملحوظ فى هذا المسلسل بداية من الكتابة والتصوير والمونتاج والإخراج بشكل عام ، مما عكس طبيعة المجتمع المصرى، كما أشادت بمسلسل 1000 حمد لله على السلامة مؤكدة أن الشركة المتحدة نجحت فى تحقيق تنوع فى الدراما الرمضانية بما يلبى اذواق الجمهور المصرى.