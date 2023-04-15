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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر السفر بقطارات الثالثة المكيفة من القاهرة لمحطات الوجه القبلى والان مع تفاصيل الخبر
من القاهرة ـ الواسطى 45 جنيها.
القاهرة - بنى سويف 50 جنيها.
القاهرة ببا 55 جنيها.
القاهرة الفشن 60 جنيها.
القاهرة ـ مغاغة 60 جنيها.
القاهرة بنى مزار 60 جنيها.
القاهرة ـ المنيا 75 جنيها.
القاهرة ابو قرقاص 80 جنيها.
القاهرة ـ ملوى 80 جنيها.
القاهرة ديرمواس 80 جنيها
القاهرة ديروط 85 جنيها
القاهرة القوصية 85 جنيها
القاهرة منفلوط 85 جنيها
القاهرة ـ أسيوط 90 جنيها.
القاهرة ابو تيج 100 جنيها
القاعرة صدفا 100 جنيها
القاهرة طما 100 جنيها
القاهرة طهطا 100 جنيها
القاهرة المراغة 100 جنيها
القاهرة ـ سوهاج 105 جنيها.
القاهرة المنشأة 105 جنيها
القاهرة العسيرات 105 جنيها
القاهرة جرجا 105 جنيها
القاهرة البليينا 105 جنيها
القاهرة ابو تشت 110 جنيها
القاهرة فرشوط 115 جنيها
القاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيها.
القاهرة دشنا 115 جنيها
القاهرة ـ قنا 120 جنيها.
القاهرة قفط 130 جنيها
القاهرة قوص 130 جنيها
القاهرة ـ الأقصر 130 جنيها.
القاهرة ارمنت 130 جنيها
القاهرة اسنا 135 جنيها
القاهرة السباعية 135 جنيها
القاهرة ـ ادفو 145 جنيها.
القاهرة سلوا 145 جنيها
القاهرة كلابشة 145 جنيها
القاهرة ـ كوم امبو 150 جنيها.
القاهرة دراو 150 جنيها
القاهرة بلانة 150 جنيها
القاهرة ـ أسوان 150 جنيها.