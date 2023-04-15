شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التطبيقيين: انتخابات النقيب العام مميكنة.. والنتائج فور انتهاء الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس رمضان هلال أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، إن كل عمليات التصويت بانتخابات النقيب العام للتطبيقيين تتم بشكل "مميكن"، وذلك من خلال جهاز يعرض على شاشته أسماء كل المرشحين على مقعد النقيب العام، ويتيح لكل ناخب أن يختار المرشح الراغب فى اختياره، ومن ثم يطبع الجهاز استمارة باسم المرشح الذى تم اختياره ويتم وضع الاستمارات بصندوق الاقتراع.

وأضاف هلال، فى تصريحات لـ"الخليج 365": أن تلك الآلية تضمن سلامة عمليات التصويت وسرعة فرز الأصوات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن اسم النقيب الجديد للتطبيقيين فور إغلاق باب التصويت، مؤكدا أن أن كل إجراءات التصويت تتم تحت إشراف قضائى.

ويأتى ذلك بعدما أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مقعد النقيب العام للتطبيقيين، صباح اليوم السبت، بدء عمليات التصويت، وذلك عقب اكتمال النصاب القانونى للاقتراع والذى حدده القانون بنسبة 50%+1 من أعضاء الجمعية العمومية للأعضاء المُمثلين لكافة محافظات الجمهورية، والبالغ عددهم 600 عضو، موزعين للتصويت على 3 لجان بمقر النقابة العامة.

كان قد قرر المجلس الأعلى لنقابة التطبيقيين، الدعوة لإجراء انتخابات على مقعد النقيب، وذلك بعد خلو المنصب بوفاة الدكتور زكريا حشاد النقيب العام للتطبيقيين، وفقا للإجراءات القانونية التى حددها قانون النقابة والمواد المكملة له واللائحة التنفيذية فى هذا الشأن وما قررته المادة 28 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإجراء الانتخابات على منصب النقيب العام.