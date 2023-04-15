شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الناس تذيع لأول مرة مقرأة قرآن من حجرة المقتنيات النبوية بمسجد الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة الناس، مقرأة قرآن كريم ودعاء لكبار قراء دولة التلاوة، لأول مرة من داخل غرفة المقتنيات النبوية بمسجد الإمام الحسين، رضى الله عنه، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وترأس القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم، فى قراءة سورة الكهف بحجرة المقتنيات النبوية بمسجد بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وشاركه كل من القارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ السعيد فيصل، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة.

وعقب الانتهاء من المقرأة، قام كبار قراء القرآن الكريم، بالدعاء لمصر وشعبها، وأن يحفظها ويوفق قادتها، وكذلك أن يلبغنا ليلة القدر، فى هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنها ليلة عظيمة مباركة، فى غرفة مباركة لما تحويه من آثار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يوفقنا لحسن عبادته وطاعته، لافتا إلى أن ما يحدث فى الشهر الكريم، من إقبال عظيم على بيوت الله صلاة وقيانا وتهجدا وذكرا ومقارئ قرآنية، وإقبال على دروس العلم، يؤكد على أن مصر بلد الإيمان والقرآن وستظل.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن ما يقوم به أعلام وسفراء دولة التلاوة، فى مصر وخارجها على مدار شهر رمضان الكريم، من مقارئ قرآنية وصلوات تراويح وتهجد، جهد عظيم فى خدمة القرآن ودين الله عز والله، يؤكد استعادة مصر لريادتها الدينية، وفى تلاوة القرآن الكريم، ويستعيد ذكرى أجيال عظيم من هذا البلد العظيم فى خدمة القرآن الكريم، فمصر بلد الإيمان.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.