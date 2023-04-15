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ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "حق الرحم"

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القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "حق الرحم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

 

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف عناوين خطب الجمعة لشهر أبريل وذلك على النحو الآتى:

 

الجمعة الأولى : 7/ 4/ 2023م - السكينة والطمأنينة وفضائل العشر.

 

الجمعة الثانية : 14/ 4/ 2023م - كيف نستقبل ليلة القدر؟

 

الجمعة الثالثة : 21/ 4/ 2023م - حق الرحم.

 

الجمعة الرابعة : 28/ 4/ 2023م - حق العمل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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