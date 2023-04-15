شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من 6 مايو إلي 23 مايو 2023 .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر .

وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت 6 مايو حتى الاربعاء 10 مايو وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو، وامتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من السبت 6 مايو حتى الاربعاء 10 مايو، وامتحانات الصف الثاني الاعدادي العام و الرياضي وما يعادله فى الفترة من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو وامتحانات النقل الإعدادي المهني من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الاربعاء 17 مايو حتى الثلاثاء 23 مايو، وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 17 مايو .

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه سيتم امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الاربعاء الموافق 3 مايو والخميس 4 مايو، مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.