شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
-الطماطم بـ9 جنيهات .
-البطاطس بـ9 جنيهات.
-البصل الأبيض بـ14جنيها.
-البصل الأحمر بـ14 جنيها.
-البسلة بـ 22 جنيها.
-الكوسة 12.5 جنيه .
-الجزر بـ 10.5 جنيه.
-الخيار بـ 13.5 جنيه .
-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفاصوليا بـ12.5 جنيه.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيها.
-الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.
-الباذنجان العروس بـ 10.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات .