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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:

-الطماطم بـ9 جنيهات .

-البطاطس بـ9 جنيهات.

‏-البصل الأبيض بـ14جنيها.

-البصل الأحمر بـ14 جنيها.

-البسلة بـ 22 جنيها.

-الكوسة 12.5 جنيه .

-الجزر بـ 10.5 جنيه.

-الخيار بـ 13.5 جنيه .

-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

-الفاصوليا بـ12.5 جنيه.

-الفلفل الرومى بـ12 جنيها.

-الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.

-الباذنجان العروس بـ 10.5 جنيه.

-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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