شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس إعلام: دراما المتحدة 2023 اهتمت بمشاكل المرأة وقضاياها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة سارة فوزى مدرس الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مميزة بشكل كبير هذا العام، خاصة فى ظل عودة البطولة النسائية وارتفاع عدد الشخصيات النسائية فى البطولات الرمضانية، وشخصيات فردية فى بعض الأعمال الدرامية.

وأضافت الدكتورة سارة فوزى فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن لدينا مسلسلات مثل تحت الوصاية وجميلة وضرب نار تتناول المساحة الدرامية فى هذه الأعمال مشاكل المرأة وقضاياها، وكانت هى الأبرز والأوسع على عكس السابق فى الفترات القديمة التى كان ينظر للمرأة فى الدراما على أنها مساعدة للبطل فى أى فرقة عمرية، وهذا العام شهد تحولا كبيرا، وتم منح الشخصيات النسائية مساحة وحقوق المرأة حصلت على مساحتها.