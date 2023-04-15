شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس إعلام: دراما المتحدة 2023 اهتمت بمشاكل المرأة وقضاياها والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الدكتورة سارة فوزى فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن لدينا مسلسلات مثل تحت الوصاية وجميلة وضرب نار تتناول المساحة الدرامية فى هذه الأعمال مشاكل المرأة وقضاياها، وكانت هى الأبرز والأوسع على عكس السابق فى الفترات القديمة التى كان ينظر للمرأة فى الدراما على أنها مساعدة للبطل فى أى فرقة عمرية، وهذا العام شهد تحولا كبيرا، وتم منح الشخصيات النسائية مساحة وحقوق المرأة حصلت على مساحتها.
قالت الدكتورة سارة فوزى مدرس الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان تضمنت ظهور ملفت للأطفال فى أكثر من عمل وفى أدوار كثيرة بالدراما الرمضانية ومنحهم مساحة كبيرة من حبكة المسلسل.
وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.