شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: تنفيذ طبقة الرصف الرابطة بشارع رمزى فرج بالطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ طبقة الرصف الرابطة بشارع رمزي فرج بحى الطالبية فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023؛ لتحسين الصورة البصرية للحى وتسهيل حركة سير المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة إنجاز مشروعات الرصف والتطوير الجارية للمحاور المرورية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجارى لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وكلف المحافظ رئيس الحى بالمتابعة الميدانية أثناء تنفيذ الأعمال للتأكد من جودة الخامات المستخدمة مع تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والقياسية المطلوبة.

ويُذكر أن حى الطالبية شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف لعدد من الشوارع وأبرزها شارع مبارك أحد متفرعات شارع عز الدين عمر، وقد شهد تطويرا شاملا من أعمال رصف وإنشاء أرصفة للمشاة ودعمه بأعمدة إنارة، بالإضافة إلى شوارع التربية والتعليم وعباد الله الصالحين.