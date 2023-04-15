شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تبدأ الاستعداد لامتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط تقييم الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى للطلبة المصريين فى الخارج، موضحة أنه سيتم وضع ملفات التقييم الفصلين الدراسيين الأول والثانى على المنصة الإلكترونية للطلبة المصريين فى الخارج من يوم الثلاثاء 25 إبريل الجارى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن ملفات التقييم للفصل الدراسى الأول للطلاب الذين تخلفوا عن أدائها فقط حيث يتم رفع ملف التقييم الفصلين الأول والثانى معا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أنه يتم تحميل ملف التقييم للطالب باللغة التى يؤدى بها الامتحان ثم طباعته وأداء الأنشطة وإعادة رفعه بعد الانتهاء منه على المنصة الإلكترونية للطلبة المصريين فى الخارج كما يتم تحميل الملف ورفعه بعد استكماله بداية من يوم وضعه على المنصة ولمدة أسبوعان ولا يتم إرسال إية ملفات تقييم ورقية ويتم التعامل من خلال المنصة الإلكترونية فقط، ويتم تحميل الملف ورفعه من خارج جمهورية مصر العربية فقط.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الطلاب، قائلة: الطالب الذى لم يقدم ملف التقييم فى المواعيد المقررة لا يتم اعتباره اجتاز العام الدراسى الحالى ويحق له التقدم للعام الدراسي التالى.