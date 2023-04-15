شكرا لقرائتكم خبر عن 325 فرعا لمبادرة كلنا واحد توفر ملابس العيد بأسعار مخفضة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023 وذلك تزامناً مع الأعياد والمناسبات " عيد القيامة - عيد الفطر المبارك".. لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، وكذا 36 معرضًا فرعيًا أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية.. كما تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ 5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية "مستلزمات رمضان" وكذا السلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة.

وتم التنسيق مع 15 من الكيانات التجارية المصنعة "للملابس الجاهزة والأحذية" بإجمالي 325 فرعًا على مستوى الجمهورية لتوفير كميات من منتجاتها بالفروع الخاصة بهم ومعارض المبادرة الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى بنسب تخفيضات تبدأ من 25% وتصل إلى 60 %.

وتواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا "موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة"، وكذا الدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.