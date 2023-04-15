شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الآداب بجامعة القاهرة تنظم اليوم ندوة علمية حول الدراما والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم كلية الآداب بجامعة القاهرة، اليوم السبت، ندوة علمية تحت عنوان "الدراما والتاريخ" وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير عبد السلام عميد الكلية والدكتورة دينا أبو الفتوح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويأتى تنظيم الندوة من مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية كأولى ندواته التفاعلية وضمن أنشطة المركز، وتستضيف الندوة التى من المقرر أن تعقد أونلاين الدكتور محمد عفيفى أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والناقد السينمائي رامى عبد الرازق.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الكلية بدأت فى إعلان نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" على الطلاب بعدد من الأقسام داخل الفرق الدراسية المختلفة، حيث إن الكلية أنهت ماراثون الاختبارات يوم الاثنين الماضى بمادة التفكير النقدى .

وأشار وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب فى تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن الكلية بدأت في رفع نتائج امتحانات الميد تيرم على موقع كلية حيث تتاح النتيجة إلكترونية للطلاب ويتمكن الطالب من الدخول على الموقع والتسجيل برقم الدخول الخاص به للحصول على النتائج، ومن المقرر أن تستمر في إعلان النتائج تباعا على مدار الأسبوع المقبل.

‏وتابع الدكتور خالد أبو الليل في تصريحاته، أنه بعد الانتهاء من إعلان النتائج على مستوى جميع الأقسام والفرق الدراسية المختلفة بالكلية سيتم البدء في تلقي الالتماسات من الطلاب على نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني، تمهيدًا لإعادة النظر والرصد للطالب المتقدم بتظلمات، مشيرًا إلى أن النتيجة خضعت لمراجعة دقيقة بعد التصحيح من قبل اعضاء هيئة التدريس بالكلية.