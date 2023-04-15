شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يوفر ترتيب الأطعمة داخل الديب فريزر فى استهلاك الكهرباء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض النصائح لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء، والتى يعتبر أهمها ترتيب الأطعمة، وهي كالاتي:

1-اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.

2-ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية .

3-لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار

4- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنبا إلى جنب لملء الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

5- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).