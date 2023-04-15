شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 11 هدف وراء إنشاء المجمع الطبى الجديد بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جامعة حلوان أعمال الحفر بالمجمع الطبي الجديد بالجامعة وذلك بعد توقف دام لعدة سنوات والذى يأنى استكمالا لكلية الطب بالجامعة وفيما يلى ينشر " الخليج 365" أبرز معلومات عن المجمع الطبى.

1- يضم المجمع الطبى بجامعة حلوان مستشفى جامعيًا "تعليمي ،اقتصادي"

2- يضم المجمع الطبى مستشفى للطلبة لتقديم الخدمات الطبية لطلاب الجامعة .

3- يأتى المشروع للحاجة الملحة لاستكمال توفير متطلبات كلية الطب.

4- توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية، حيث يوفر هذا المشروع المهم والحيوى الاحتياجات الضرورية اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب بشكل يربط العلم النظرى.

5- سيوفر المجمع الطبى الجديد بجامعة حلوان إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان.

6- سيكون المجمع داخل الحرم الجامعي، وسيتم تنفيذه من خلال استخدام أصول الجامعة الحالية.

7 يتسم المجمع الطبى بقرب الموقع من مباني كلية الطب والتمريض

8- يتميز بسهولة فصلة واتصالة أيضا بباقي عناصر الحرم الجامعى، وقريب من الشوارع الرئيسية المحيطة بالجامعة

9- تقديم خدمات الرعاية الطبية للتجمعات الصناعية بمنطقة جنوب القاهرة.

10- يسهم المشروع يسهم فى توفير بيئة تعليمية متكاملة لتأهيل كوادر طبية في المجال الصحي وسد الاحتياجات في هذا القطاع الهام لخدمة شريحة واسعة من المواطنين.

11- يقدم المشروع خدمات علاجية والتعليم والتدريب وكذلك خدمة البحث العلمي.