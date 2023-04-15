شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة الإخبارية»: مصرع 40 شخصا فى أعمال عنف بالكونغو الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن أكثر من 40 شخصًا لقوا مصرعهم، اليوم الجمعة، في هجمات جديدة استهدفت قرى في إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يسقط عشرات الضحايا أسبوعيًا.

وأوضحت قناة القاهرة الإخبارية، أن الهجمات شنّتها ميليشيا كوديكو (الجمعية التعاونية لتنمية الكونغو) على ثلاث قرى على الأقل في إقليم دجوجو، على بُعد 60 كيلومترًا شمال العاصمة الإقليمية بونيا، ويُشار إلى أن ميليشيا كوديكو تقول إنها تحمي قبيلة ليندو ضد قبيلة هيما المنافسة التي تدافع عنها ميليشيا "زائير".