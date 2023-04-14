شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النيابة الإدارية تهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وجميع مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة والأخوات الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير والسعادة والمحبة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.