شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال الأعمال": المجلس الأعلى للاستثمار خطوة إيجابية ومؤثرة فى مستقبل الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عادل حسني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له آثار إيجابية ومؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصري، خاصةً وأن المجلس تحت قيادة الرئيس السيسي بشكل مباشر ويضم في عضويته كافة الجهات المعنية وبالتالي ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة في الوقت نفسه.

وأشار "حسني"، إلى أن إعلان تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار في هذا التوقيت يحمل بين طياته الكثير من الرسائل المهمة بتعافى الاقتصاد وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية والعمل على تحويل الفرص الاستثمارية إلى واقع ملموس.

وقال "حسني": "ننتظر من المجلس الأعلى الكثير من العمل والمجهود لإعادة الاقتصاد المصري إلى مكانته التي يستحقها بالإضافة إلى إصدار القوانين والقرارات التي من شأنها تنقية مناخ الاستثمار في مصر وتجاوز التحديات الراهنة على المستوى المحلي والعالمي.

من جانبه قال أحمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة ضرورية تحمل رسائل مهمة في توقيتها.

وقال عوض، ننتظر إعادة حقيقية لهيكل الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وفي مقدمتها تشجيع الصناعة والإنتاج وإصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال علي الاستثمار.

وطالب أحمد حسام عوض، بضرورة الإسراع فى خطط إصلاحات تشريعية واجرائية قوية ومؤثرة تشجع الاستثمار الخارجي والمحلي كأولوية.

وقال: بدورنا سنقوم بإعداد مقترحات تمثل رؤية الشباب في المشكلات التي تواجه الاستثمار في مصر وآليات الحل والجهات المسؤولة عن تنفيذ الحلول المقترحة للاستفادة من التناغم الذي يمثله وجود المجلس الأعلى للاستثمار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.