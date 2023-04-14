شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة للمواطنين.. تركيب مطبات صناعية بشوارع الحوامدية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة خطتها لتطوير ورفع كفاءة ورصف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف قطاعاتها ضمن الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف للعام المالي 2022-2023؛ وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، انتهت المحافظة من أعمال رصف الطبقة الثانية لشارع صلاح سالم بداية من تقاطع شارع النزهة حتى تقاطع شارع الصحافة بمركز ومدينة الحوامدية، فضلا عن تركيب مطبات صناعية بشارع صلاح سالم، ومطبين أمام المدرسة المشتركة، ومطب آخر بطريق "11"، وذلك تحت إشراف هاني السيسي رئيس مركز ومدينة الحوامدية.

وبمعدلات تنفيذ عالية واستجابة لمطالب المواطنين، تواصل المحافظة أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع والطرق بمركز الحوامدية، وتركيب مطبات صناعية بالعديد من الشوارع الحيوية وأبرزها شارع الصحافة وشارع جمال عبد الناصر وأمام الشهر العقاري.

ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التنسيق مع مديرية الطرق للالتزام بالمعايير المحددة والمتعاقد عليها مع الشركات المنفذة عند استلام مشروعات الطرق وتشكيل لجان لمراجعة الأعمال لضمان الالتزام بتلك المعايير، مؤكداً أن المحافظة تشهد خطة تطوير وتنمية شاملة للعديد من القطاعات التي كانت بحاجة ماسة للتطوير.



جانب من المطبات