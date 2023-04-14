شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات لا تعرفها عن المحاسبة المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل وزارة الموارد المائية والرى جهود عديدة لتطبيق نظام المحاسبة المائية ، حيث تم دمج وتأصيل أحدث النظم التكنولوجية ضمن منظومة العمل فى أجهزة وقطاعات الوزارة.





وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول المحاسبة المائية:1- تهدف المحاسبة المائية إلى ضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار.

2- نظام المحاسبة المائية يمثل أحد أوجه التنسيق الفعال بين أجهزة الوزارة المختلفة.

3- تحسين عملية إدارة الموارد المائية من خلال إحكام مراقبة استخدام وتوزيع المياه من خلال الحساب الدقيق لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة وكميات المياه الخارجة منها باستخدام أحدث تكنولوجيا الإتصالات ونظم المعلومات المستخدمة في نظم الرصد والمراقبة (التليمترى) .

4- معرفة الاحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية البخر "نتح النباتات" بالزراعة المروية في منطقة المحاسبة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية .

5- يحقق هذا النظام رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وترشيد استهلاك المياه وتوفير كميات المياه المطلوبة لكافة الأغراض في الوقت المناسب.

6- تحقق نقاط الرصد الآلي لمناسيب المياه في الترع المغذية لمنطقة المحاسبة (التليمتري) توفير بيانات دقيقة لكميات المياه الداخلة لمنطقة المحاسبة والخارجة منها ، وأيضا المصارف الخادمة لهذه المنطقة ، وضمان تدفق تلك البيانات بكل دقة على مدار الساعة للقائمين على ادارة متابعة نظام المحاسبة المائية .

7- تخزين هذه البيانات لإستخدامها في أعمال تخطيط الموارد المائية والوصول الي النتائج المرجوة من النظام .

8- تم إنشاء منظومة للرصد الآلى "التليمتري" ، تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية .

9- يوجد محطات رصد تنتشر على إمتداد شبكتي الري والصرف ، بما يسمح بإتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة.