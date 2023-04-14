شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة شمال غرب الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفل بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق الجمعة خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية بشمال غرب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز السام صوبهم؛ ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بينهم طفل بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.