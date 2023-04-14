شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حرب.. متى ظهرت لعبة الشطرنج لأول مرة بالتاريخ ؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت أولى حلقات مسلسل "حرب" بطولة النجم أحمد السقا، مشهدا يظهر فيه الفنان محمد فراج وهو يلعب الشطرنج.





- ورد فى كتب التاريخ أنه تم ابتكار "لعبة الشطرنج" قبل القرن السابع الميلادي، ومن بلاد الهند انتقلت الشاطورنجا إلى بلاد فارس ثم إلى البلاد العربية وبعد الفتح الإسلامى للأندلس انتقلت إلى إسبانيا

- لعبة رقعة إستراتيجية تتضمن قطعا أو حجارة تعرف بحجارة الشطرنج يقوم اللاعب بتحريكها على الرقعة المكونة من مربعات ملونة بالأبيض والأسود ولكل حجر طريقة معينة فى تحريكه