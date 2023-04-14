شكرا لقرائتكم خبر عن Time الأمريكية تصدر قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة فى عام 2023.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجلة تايم الأمريكية عن أكثر 100 شخصية مؤثرة في عام 2023، حيث ضمت القائمة مجموعة من الفنانين والرياضيين والسياسيين والقادة والمبتكرين والمؤثرين والشخصيات العامة، الذين كان لهم بصمة واضحة في مجالاتهم المختلفة.

وجاءت الأسماء المدرجة فى قائمة مجلة تايم الأمريكية " Time 100 " لأكثر 100 شخصية مؤثرة فى العالم خلال عام 2022، كالتالى:

الفنانون

مايكل بى جوردان

درو باريمور

آلى وونغ

بتلر أوستن

أوبرى بلازا

ريان جونسون

سلمى حايك بينولت

زوى سالدانا

جودى بلوم

كولين فاريل

ليا ميشيل

سيمون ليغ

وولفجانج تيليمانس

سوزان لوري باركر

نيل جايمان

شرفين حاجبور

إل أناتسوي

كولين هوفر

ستيف لاسي

الأيقونات

جينيفر كوليدج

كى هوى كوان

سارة ماردينى ويسرا مارديني

شاروخ خان

بيدرو باسكال

بريتنى غرينر

الملك تشارلز

سلمان رشدي

آبار روفافن

TRACIE D. HALL

PENG LIFA

شانون واتس

هالوك ليفنت

إمارا جونز

إيفون شوينارد

الرواد

دوجا كات

ميكائيلا شيفرين

بيلا حديد

سام ألتمان

نيلوفر حميدى وإلهه محمدي

توم براون

إس إس راجامولي

مربيست

إليزابيث ماروما مريما

بريتنى شميدت وبيتر ديفيس

سام ريفيرا

روبن زينج

إدوارد رينولدز

مارغريت ميتشل

القادة

اولينا زيلينسكا

لويز ايناسيو لولا دا سيلفا

حكيم جيفريز

إيفان جيرشكوفيتش

جانيت يلين

شيرى رحمن

ميتش ماكونيل

أنتونى ألبانيز

مارغريت فيستاجر

جو بايدن

صموئيل أليتو

غوستافو بيتر

جينا رايموندو

أولكساندرا ماتفيتشوك

فوميو كيشيدا

سيندى ماكين

مارى هيريرا مجدلين

أولاف شولتس

بولا أحمد تينوبو

مين اونج هلاينج

جبابرة

أنجيلا باسيت

لورين باول جوبز

ليونيل ميسي

بادما لاكشمي

جون روكستروم

بيونسيه

باتريك ماهومز II

إيلون ماسك

جينا برينس بيثوود

كارين لينش

شو زى تشيو

أوزليم توريسى و أوغور شاهين

ديبورا ليبستادت

مبتكرون

بوب إيجر

سارة كيت إليس

كيليان مبابى

ناتاشا ليون

مونيكا سيمبسون

ناثان فيلدر

وانجارى ماثاى

هيديتاكا ميازاكي

جيرود كارمايكل

كاثرين كولمان فلاورز

شون شيرمان

ايجا سواتيك

كيت اورف

ديمى أوغوينا

أندريا "آني" كريتشر