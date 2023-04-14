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شكرا لقرائتكم خبر عن Time الأمريكية تصدر قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة فى عام 2023.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجلة تايم الأمريكية عن أكثر 100 شخصية مؤثرة في عام 2023، حيث ضمت القائمة مجموعة من الفنانين والرياضيين والسياسيين والقادة والمبتكرين والمؤثرين والشخصيات العامة، الذين كان لهم بصمة واضحة في مجالاتهم المختلفة.
وجاءت الأسماء المدرجة فى قائمة مجلة تايم الأمريكية " Time 100 " لأكثر 100 شخصية مؤثرة فى العالم خلال عام 2022، كالتالى:
الفنانون
مايكل بى جوردان
درو باريمور
آلى وونغ
بتلر أوستن
أوبرى بلازا
ريان جونسون
سلمى حايك بينولت
زوى سالدانا
جودى بلوم
كولين فاريل
ليا ميشيل
سيمون ليغ
وولفجانج تيليمانس
سوزان لوري باركر
نيل جايمان
شرفين حاجبور
إل أناتسوي
كولين هوفر
ستيف لاسي
الأيقونات
جينيفر كوليدج
كى هوى كوان
سارة ماردينى ويسرا مارديني
شاروخ خان
بيدرو باسكال
بريتنى غرينر
الملك تشارلز
سلمان رشدي
آبار روفافن
TRACIE D. HALL
PENG LIFA
شانون واتس
هالوك ليفنت
إمارا جونز
إيفون شوينارد
الرواد
دوجا كات
ميكائيلا شيفرين
بيلا حديد
سام ألتمان
نيلوفر حميدى وإلهه محمدي
توم براون
إس إس راجامولي
مربيست
إليزابيث ماروما مريما
بريتنى شميدت وبيتر ديفيس
سام ريفيرا
روبن زينج
إدوارد رينولدز
مارغريت ميتشل
القادة
اولينا زيلينسكا
لويز ايناسيو لولا دا سيلفا
حكيم جيفريز
إيفان جيرشكوفيتش
جانيت يلين
شيرى رحمن
ميتش ماكونيل
أنتونى ألبانيز
مارغريت فيستاجر
جو بايدن
صموئيل أليتو
غوستافو بيتر
جينا رايموندو
أولكساندرا ماتفيتشوك
فوميو كيشيدا
سيندى ماكين
مارى هيريرا مجدلين
أولاف شولتس
بولا أحمد تينوبو
مين اونج هلاينج
جبابرة
أنجيلا باسيت
لورين باول جوبز
ليونيل ميسي
بادما لاكشمي
جون روكستروم
بيونسيه
باتريك ماهومز II
إيلون ماسك
جينا برينس بيثوود
كارين لينش
شو زى تشيو
أوزليم توريسى و أوغور شاهين
ديبورا ليبستادت
مبتكرون
بوب إيجر
سارة كيت إليس
كيليان مبابى
ناتاشا ليون
مونيكا سيمبسون
ناثان فيلدر
وانجارى ماثاى
هيديتاكا ميازاكي
جيرود كارمايكل
كاثرين كولمان فلاورز
شون شيرمان
ايجا سواتيك
كيت اورف
ديمى أوغوينا
أندريا "آني" كريتشر