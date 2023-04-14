شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 7 سفن متنوعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31069 طن تشمل: 16976 طن يوريا صب و811 طن يوريا معبأ و212 طن برتقال و700 طن صويا و2345 طن رمل و560 طن ملح معبأ و1390 طن مولاس و8075 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32753 طن تشمل: 5356 طن عدس و10620 طن ذرة و5975 طن قمح و6603 طن صويا و999 طن خشب زان و3100 طن زيت طعام و100 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 362 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 221 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2269 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 155797 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128936 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3657 طن قمح متجهين إلى طنطا وشبرا وكوم أبو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5057 شاحنة .