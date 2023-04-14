شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 17 شخصا فى حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بصحراوى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 17 شخصا بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 17 شخصا كدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بالقرب من قرية الشجاعة التابعة لمركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

كما تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت مؤخرا إصابة 9 أشخاص فى حادث إنقلاب تروسيكل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب تروسيكل بمركز وادى النطرون ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما شهد مركز وادى النطرون مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بصحراوى البحيرة .