شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان نيابة عن الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من كبار رجال الدولة ونواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية وعلماء الدين وذلك بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة .

وتناولت خطبة الجمعة التى ألقاها إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص فضائل الشهر الكريم، وليلة القدر .

وأدى اليوم أئمة المساجد خطبة الجمعة، تحت عنوان "كيف نستقبل ليلة القدر؟"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

وفى السياق ذاته افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة ( 23 ) مسجدًا ، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1077 ) مسجدًا، منها ( 871 ) مسجدًا جديدًا أو، و ( 206 ) مساجد صيانة وتطويرًا.