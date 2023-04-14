شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إعلام: دراما الـ15 حلقة للشركة المتحدة تواكب العصر والتطور العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة نشوة عقل أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة ومدير مركز التدريب بالكلية.، بإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات الـ15 حلقة، مؤكدة أن هذا التوجه يواكب العصر والتطور العالمى، خاصة وأنها أعمال درامية متكاملة وتجنب المشاهد التطويل والحشو غير المبرر فى الأحداث حتى يتم تغطية شهر رمضان.

وقالت الدكتورة نشوة عقل فى تصريحات لًـ" الخليج 365" إن تنوع دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى مسلسلات ال 15 حلقة أمر فى غاية الأهمية حقق اشباع لدى المشاهد المصرى من حيث تنوع القوالب الدرامية على مدار الشهر، خاصة وأن الدراما من هذا النوع تعتمد على التشويق وتثرى الشاشة المصرية.

وتابعت أستاذ الإعلام، أن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شهدت تطور كبير هذا العام فى الكتابة واختيار الموضوعات المختلفة التى تناسب اذواق الجمهور المصرى وأيضا طفرة كبيرة فى مستوى التصوير والمونتاج وكل الأمور الفنية المتعلقة بالدراما.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.