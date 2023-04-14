شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج لقاح كورونا المصرى الأبرز ضمن حصاد أنشطة التعليم العالى فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع فى الفترة من 8 أبريل وحتى 14 أبريل وكان على النحو الآتى:

1) شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى فعاليات احتفالية جمهورية مصر العربية بإطلاق الإستراتيجية القومية للصحة الواحدة (2023-2027)، والتي نظمتها وزارة الصحة والسكان برعاية رئيس مجلس الوزراء، وخلال كلمته أكد الوزير حرص الوزارة على المشاركة الفعالة لتحقيق الإطار الإستراتيجي القومي للصحة الواحدة نحو مجتمع صحي قادر على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود من كافة المؤسسات، بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة سواء التعليمية أو الصحية أو الغذائية، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطن المصرى.

2) ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع الجينوم المصري، وأكد د. أيمن عاشور على الأهمية التي توليها الدولة بكل أجهزتها لتنفيذ هذا المشروع القومي الذى يعود بالنفع على المواطنين، ويساعد على التنبؤ بالأمراض الوبائية المُستقبلية، وتحديد طرق مواجهتها، والاكتشاف المُبكر للجينات المُتعلقة بالأمراض الأكثر شيوعا بين المصريين وأفضل البروتوكولات العلاجية والوقائية لها, ووجه الوزير بتطوير خطة العمل بالمشروع بمعايير جديدة تضمن تعزيز التواصل بين فرق العمل لتعظيم النتائج المُستهدفة، والإسراع للوصول إلى تحقيق الأهداف المطلوبة.

٣) شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة (أنت النجم) التي نظمتها جامعة حلوان بكلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، وأشار الوزير إلى أن أهمية الأنشطة الطلابية ليست فقط في كونها تسهم في بناء شخصية الطلاب السوية، واستغلال طاقاتهم وحماسهم في أنشطة تفيدهم وتفيد مجتمعهم وبلادهم، بعيدًا عن استقطاب التنظيمات والأفكار المتطرفة، وإنما أيضًا لكونها تساعدنا على اكتشاف ما يملكه بناتنا وأبناؤنا من مهارات ومواهب وقدرات في مختلف مجالات النشاط الطلابي، العلمي، والبحثي، والرياضي، والفني، والأدبي، والعمل على صقل وتنمية هذه المواهب والمهارات.

٤) التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. حسام فهمي مقرر اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والوفد المرافق له، وخلال اللقاء أكد الوزير استعداد الوزارة لتقديم سبل الدعم والمساعدة لإنتاج لقاح يوازي المنتجات العالمية، والخروج بمنتج وطني يُسهم في القضاء على فيروس كورونا.

٥) التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدكتور دوني داربي رئيس الجامعة الفرنسية بمصر، حيث أكد الوزير اهتمام الحكومة المصرية بمشروع إنشاء حرم جديد للجامعة الفرنسية، وتقديم الدعم اللازم لنجاح المشروع، مشيراإلى أن الجامعة الفرنسية تعُد جزءًا من منظومة التعليم المتميز، باعتبارها ركيزة للتعاون الأكاديمي المصري الفرنسي، ومدى أهمية التعاون بين وزارة التعليم العالي والجامعة الفرنسية والسفارة الفرنسية بمصر.

٦) التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو" بمصر، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين، وتفعيل دور نماذج مُحاكاة منظمة الفاو بالجامعات المصرية، وعرض نموذج المنظمة أهدافه ومزاياه ومُخرجاته وأنشطته، وتهدف النماذج إلى بناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم وقيادتهم وتمكينهم من اكتساب خبرات ومعارف حديثة وتزويدهم بالمهارات وتعزيز الاقتصاديات الريفية وتحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار في التعليم وإنشاء شبكة من المُتطوعين لدعم العمل التنموي، واقتراح أفكار جديدة لمشروعات مُبتكرة.

٧) شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الوزارة حول منظومة الوافدين في ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وأوضح الوزير أن منظومة الطلاب الوافدين تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث نجحت في جذب الطلاب الوافدين من دول العالم وزيادة أعدادهم بالجامعات المصرية، في ظل امتلاك مصر الإمكانات لتصبح مركزًا إقليميًّا لتقديم الخدمات التعليمية، بالإضافة إلى تاريخ مصر الكبير في مجال التعليم العالي والبحث العلمى.