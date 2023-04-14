شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وفيات و5 مصابين حصيلة ضحايا عقار الورديان المنهار بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الورديان غربى الإسكندرية، مساء الخميس، إلى 6 وفيات و5 مصابين، بعد انتهاء أعمال البحث من قبل قوات الحماية المدنية من استخراج المتوفين والمصابين أسفل العقار المنهار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

البداية عندما تلقى حى غرب محافظة الإسكندرية بلاغا بانهيار عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحل الواقعة، البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة مينا البصل، بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع التلعفرى دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مينا البصل ، ترافقها قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية لحى غرب لمحل الواقعة.

وكشفت الأجهزة التنفيذية بحى غرب الإسكندرية، إن العقار المنهار بشارع عبيد حسن التلعفرى بمنطقة الورديان التابع لحى غرب، مكون من أرضى و3 طوابق صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 105 لسنة 2018.

وانهار عقار بمنطقة الورديان دائرة مينا البصل، حيث تقوم قوات الحماية المدنية بالبحث عن أشخاص أسفل العقار، وتواجد الأجهزة الأمنية والتنفيذية لحى غرب الإسكندرية لمحل الواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.