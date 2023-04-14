شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تتوسع فى أمريكا وتسير 3 رحلات إلى ولاية نيوجيرسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة بصدد إضافة رحلات مباشرة جديدة لضم نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية إلى شبكة خطوطها الجوية بدءً من 3 يونيو القادم بواقع ثلاثة رحلات أسبوعياً من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي على متن أحدث طائراتها من طراز بوينج B787-9، بالإضافة إلي سبعة رحلات مباشرة أسبوعياً من مطار القاهرة الدولى إلى مطار جون كينيدى بنيويورك، وثلاثة رحلات إلى واشنطن.

واضاف رئيس الشركة، أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدة خطوط جديدة وستستمر الشركة في نهجها التوسعي لتغطية أكبر عدد ممكن من النقاط حول العالم من خلال خطوطها المباشرة وأيضاً ضمن شبكة نقاط تحالف ستار العالمي، وذلك في إطار استراتيجية الناقل الوطني مصر للطيران لتوسعة شبكة خطوطها، وجذب مزيد من العملاء والاستفادة من خطة تحديث أسطولها الجوى، بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية.

ومن جانبه، صرح الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة قامت بدراسة احتياجات عملائها حيث تعد نيوجيرسي جنبًا إلى جنب مع نيويورك وواشنطن من الأسواق الواعدة والتي تشهد نمواً ملحوظًا كبيرًا والذى يتوافق مع استراتيجية الشركة وحرصها على تقديم خدمات مميزة على متن طائراتها وتقديم تجربة سفر فريدة وممتعة، وتشجيعاً للعملاء فقد تقرر منح 1000 ميل إضافى على أول رحلة إلي مطار نيوارك ليبرتي بنيوجيرسي للسادة أعضاء برنامج المسافر الدائم.

الجدير بالذكر أن الطائرة دريملاينر التى تضم عدد 309 مقعدا مزودة بشاشات شخصية، تنقسم إلى 30 مقعدا في درجة رجال الأعمال و 279 مقعدا في الدرجة السياحية، وتوفر الطائرة خدمة الواي فاي على متن الرحلة وخدمة التجوال بالإضافة إلى العديد من الخصائص المتطورة الأخرى مثل المزيد من نقاء الهواء وتوازن نسب الأكسجين والرطوبة بداخل كابينة الركاب مما يحقق راحة المسافر على متنها وكذلك تقليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون وغيرها من المميزات الإضافية.