شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الزراعة: استعدادات بحدائق الوزارة لاستقبال الزوار خلال الأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الإعلامى لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى أحمد إبراهيم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال حدائق وزارة الزراعة "الحيوان، الأورمان، والأسماك"، زوارها خلال عيدى شم النسيم والفطر المبارك.

وقال إبراهيم - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة مازال 5 جنيهات والأطفال مجانا.. مشيرا إلى أنه تم وضع اللافتات الإرشادية اللازمة بالطرقات بكافة الحدائق التابعة للوزارة.

وأضاف أن وزارة الزراعة وضعت خطة لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان ورفع كفاءة الخدمات بهما، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية العالمية لضمان تحقيق مستوى راق في الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطنين وإعادة مكانة الحديقتين المعهودة.

وأشار المستشار الإعلامى إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أصدر توجيهاته لجميع قطاعات الوزارة الخدمية بالعمل على مدار الساعة خلال إجازة الأعياد (شم النسيم وتحرير سيناء وعيد الفطر)، وذلك لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وكذلك لخدمة المواطنين والمصدرين ومتابعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.