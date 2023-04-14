شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: تناول الأدوية فى أوقاتها الصحيحة يساعد على نجاح العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت هيئة الدواء المصرية بتناول الدواء فى موعد ثابت مع الرجوع لمقدم الرعاية الطبية إذا فات معاد الجرعة، وقالت وزارة الصحة والسكان إن تناول الأدوية بصورة منتظمة يساعد على نجاح العلاج الطبي. ​

ونصحةت هيئة الدواء باستعمال أساليب بسيطة، مثل الجداول البسيطة أو عبوات تنظيم الأدوية؛ لتذكُّر استعمال الجرعات في الأوقات الصحيحة.​

ونصحت هيئة الدواء بالرجوع لمقدم الخدمة الطبية أو الصيدلى عند الحصول على الدواء.