أبرز ما حدث فى 23 رمضان.. انتصار المسلمين على الساسانيين ومولد أحمد بن طولون

القاهرة - سامية سيد - شهر رمضان شهر الخير والبركات، ونتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام.

1- هدم صنم اللات

فى مثل هذا اليوم سنة 9 هـ تم هدم الصنم اللات.

2- انتصار المسلمين على الساسانيين

فى 23 رمضان سنة 31هـ، وفى عهد الخليفة عثمان بن عفان -رضى الله عنه- انتصر المسلمون على الساسانيين بعد مقتل قائدهم يزد جرد بن شهريار، آخر ملوك الفرس وانتهت بذلك دولة الفرس.

3- مولد أحمد بن طولون

سنة 220هـ ـــ وُلد أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية، ببغداد، وتلقى تعليمه العسكرى والدينى بها، وبعدما شبَّ لفت الأنظار إليه بعلمه وشجاعته، ثم ولى مصر سنة 254هـ الموافق 868م، ونجح فى أن يُقيم دولة قوية شملت مصر، والشام، والحجاز، ولا يزال مسجده الكبير فى القاهرة شاهداً على ما بلغته دولته من رقى وتقدم.