شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة توضح أعراض إصابة البطاطس بـ لفحة الشمس وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف فهيم العرض الأول هو تلون السطح السفلى لأوراق البطاطس ليس مرض ولا لفحة ولا أى مرض، موضحًا أن هذه الفترة وتحت ظروف الحرارة الباردة يظهر على أوراق البطاطس للأصناف المبكرة ونصف المتأخرة مثل الاسبونتا تلون السطح السفلى لأوراق البطاطس ويسمى "لفحة الشمس" SUNSCALD وهو تلون سطح الورقة السفلي باللون البني الفاتح في هيئة بقع متصلة وغالبا تكون في نصف الورقة فقط وفي الأوراق الوسطى.
وأوضح فهيم سبب لفحة الشمس هو زيادة النمو الخضرى وهياج العرش نتيجة زيادة جرعات التسميد الآزوتى خاصة اليوريا وزيادة خصوبة التربة أو زيادة المحتوى من السماد العضوي وخاصة سماد الكتكوت أو زيادة تركيز عنصر الفسفور في التربة نتيجة إضافة كمية كبيرة من سماد السوبر فوسفات أو زيادة مبالغة في إضافة الهيومك او جزء منه ليجعل الأوراق غضة جدا ورقيقة وبمجرد تعرضها للشمس الدافئة أو احيانا الحارة بالتبادل مع بردوة الجو ليلاً.
وأضاف فهيم علاج أعراض لفحة الشمس أو منع انتشارها يكون عن طريق زيادة سمك أنسجة الورقة عن طريق الاعتدال فى التسميد الأزوتي او بالمغذيات سريعة المفعول زي الهيومك والطحالب وغيرها وزيادة جرعات البوتاسيوم والكالسيوم وللزراعات اللى تعدت عمر 80-85 يوم يمكن التعفير بالكبريت الزراعي بمعدل 20 ك للفدان فى الصباح الباكر.
وأوضح فهيم أن العلاج يكون تقليل الرطوبة الأرضية قدر الإمكان والرش بالمواد الفعالة ازوكسي ستروبين أو اكسي كلورو النحاس او ميتالكسيل أو مفينوكسام أو فوستيل المونيوم " كيرزت ار - دل كب - بوليرام - اميستار توب".