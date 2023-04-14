أخبار مصر

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بخميس العهد في كنيسة عين شمس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في الاحتفال بخميس العهد في كنيسة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في احتفال خميس العهد، بالكنيسة الإنجيلية بعين شمس، بمشاركة القس عيد صلاح، راعي الكنيسة، وبحضور النائب محمد الكومي، والنائب مصطفى النجار، من مجلس النواب المصري، عن دائرة عين شمس، وعدد كبير من القيادات السياسية والتنفيذية وشعب كنيسة عين شمس الإنجيلية.

 

 وخلال كلمة الاحتفال قال رئيس الإنجيلية: "كل عام وحضراتكم بخير، نحتفل في خميس العهد بذكرى حدث مفصلي في عقيدتنا المسيحية، وهو إعلان الحرية والسلام لعالم تكبل بالخوف". 

 

وأضاف رئيس الإنجيلية: "نحن اليوم مدعوون في وقت العشاء الرباني للتأمل بشكل عميق في عمل الله الخلاصي والتحريري من الخطية، وفي غسل الأرجل نرى المسيح يقدم لنا رؤية للقيادة الخادمة".

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا