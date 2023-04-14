شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة هيئة النقل العام بالقاهرة لاستقبال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت هيئة النقل العام بالقاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال عيد الفطر المبارك والفترة السابقة له والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام .

وفى النقاط التالية نوضح اهم استعدادات القاهرة وهيئة النقل العام بالقاهرة لاستقبال العيد..