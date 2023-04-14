شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة هيئة النقل العام بالقاهرة لاستقبال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعدت هيئة النقل العام بالقاهرة لاستقبال عيد الفطر المبارك بوضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين خلال فترة العيد، خاصة في المناطق التي يتردد عليها المواطنون بكثافة في العيد وزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها خلال عيد الفطر المبارك والفترة السابقة له والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام .
وفى النقاط التالية نوضح اهم استعدادات القاهرة وهيئة النقل العام بالقاهرة لاستقبال العيد..
- تشديد الرقابة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع السائقين من زيادة تعريفة الركوب خلال العيد.
- تكثيف الخدمات بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى .
- تشغيل عدد من الأتوبيسات تعمل كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى.
- اتوبيسات الخدمة الخاصة تعمل بجانب العادية لخدمة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان والأهرامات والمناطق السياحية والترفيهية .
- أعداد السيارات المخصصة لخدمات المناطق السياحية والترفيهية قابلة للزيادة الفورية حسب الكقافات.
- تم تشغيل منظومة التتبع الالكتروني للسيارات (G.P.S) التى تحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة .
- تفعيل غرفة عمليات الهيئة التى تعمل على مدار اليوم لاستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل .
- توفير الأعداد اللازمة من السيارات لكل خط والتي تتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للتنزه خلال أيام العيد.
- مراجعة السيارات المخصصة لهذه الخدمة من حيث الحالة الفنية والمظهر العام ونظافة السيارات و تحديث الخدمات المقدمة للأماكن الترفيهية.
- تشغيل أحدث السيارات بالهيئة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب وتوفير الرقابة اللازمة لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل خلال إجازة العيد .
- تكليف جهاز الرقابة الميدانية بوضع خطة لتشغيل مجموعات عمل لمواجهة أى حالات طارئة .