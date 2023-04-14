شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة الأئمة والعمال قريبا والان مع تفاصيل الخبر
كما أكدت وزارة الأوقاف أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة تجاه أى شخص من المنتسبين إليها أو غيرهم وبخاصة المنتسبون إليها إذا ثبت تورط أى منهم فى النصب على أى من المتقدمين للمسابقة أو إيهامه بالقدرة على مساعدته أو التوسط له بأى طريق من الطرق أو شكل من الأشكال، ولا سيما من يحاولون استغلال ظروف بعض البسطاء من المتقدمين لمسابقة العمال واللعب بعواطفهم وحاجتهم للعمل، فيوهمونهم بأنهم قادرون على التوسط لهم.
وعلى جميع مديرى المديريات والإدارات بالأوقاف وأجهزة التفتيش التنبه لذلك، وتعليق هذا المنشور فى مكان بارز بجميع المديريات والإدارات ونشره على جميع الصفحات التابعة للوزارة والمديريات والإدارات والجهات التابعة للوزارة، وسرعة إبلاغ رئيس القطاع الدينى بأى تجاوز يحدث فى هذا الشأن.