شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عسكرى ليبي في مدينة بنغازي لبحث توحيد المؤسسة العسكرية الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق اجتماع رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية لليبيا الفريق محمد الحداد ورئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي الفريق عبدالرازق الناظورى، مساء اليوم الخميس، في مدينة بنغازي شرق البلاد.

يشارك في الاجتماع إلى جانب الناظوري والحداد عدد من القيادات العسكرية من شرق وغرب ليبيا، وذلك لاستكمال المناقشات بشأن ملف توحيد المؤسسة العسكرية

ووصل الفريق محمد الحداد رفقة عدد من العسكريين إلى مدينة بنغازي عصر اليوم قادماً من العاصمة طرابلس، وكان في استقباله بمطار بنينا الفريق الناظوري وعدد من القيادات العسكرية التابعين للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

كان المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي قد عرض دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للجنة المشتركة “6+6”، وذاك في سبيل تسريع عمل اللجنة لدعم الجهود الليبية - الليبية الرامية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة في ليبيا في عام 2023. جاء ذلك في مذكرة رسمية موجهة من باتيلي لرئيسي مجلس النواب والاعلى للدولة الليبيين وحصلت الخليج 365 على نسخة منها.

وأكد المبعوث الاممي لدى ليبيا، أنه يمكن لهذا لدعم أن يكون ذا طابع فني ولوجستي ومن خلال توفير الخبراء، وفق ما يراه أعضاء لجنة (6+6) من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وذلك بناء على طلب خطي مشترك من اللجنة.

وأكد المبعوث الاممي تطلعه لتلقي رد مجلسي النواب والأعلى للدولة في أقرب فرصة ممكنة، بالنظر إلى ضرورة بدء اجتماعات اللجنة في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أهمية تحقيق التقدم اللازم لتحقيق تطلعات الليبيين باقامة انتخابات حرة ونزيهة.