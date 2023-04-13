شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: حالة تأهب قصوى فى جميع أنحاء إسرائيل غد الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل تستعد غداً ليوم توتر كبير كونه يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن "غدا الجمعة سيكون آخر جمعة من رمضان، وفي نفس الوقت يوم القدس ، ويفرض هذان الحدثان حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء إسرائيل".

وأشارت إلى أنهم "في المنظومة الأمنية يستعدون ليوم توتر يحتمل خلاله إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ وشن هجمات إلكترونية".

وأضافت "لذلك تم تعزيز منظومات الدفاع الجوي ونشر بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء إسرائيل".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، إن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز أنظمة الدفاع الجوي في جميع أنحاء إسرائيل.

وقالت قناة "ريشت كان" إن الجيش الإسرائيلي عزز أنظمة الدفاع الجوي ونشر اليوم بطاريات إضافية من منظومة القبة الحديدية، في جميع أنحاء إسرائيل.

وأضافت أن "نشر القبة الحديدية في المناطق الشمالية يأتي خشية من إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من لبنان أو سوريا باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الشمال".