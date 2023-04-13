شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من السياح والتجمعات العائلية على كورنيش النيل والحدائق بأسوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الكورنيش بمدينة أسوان، نشاطا كبيرا من جولات للأهالي والوافدين للمدينة ورحلات سياحة داخلية ورحلات وجولات البلد للسياح من كل دول العالم.

ويزخر كورنيش النيل بأسوان بالمناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين، وتحقق الاستغلال الأمثل لكورنيش النيل، حيث يحتوى على عناصر جمالية وترفيهية مميزة، وأصبح متنفسا حضاريا.

وتمت العديد من أعمال التطوير بكورنيش النيل، ولا تزال أعمال التطوير أيضا، ضمن استراتيجية أشمل ضمن رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتمحور أهداف المشروع حول توفير متنفس حضاري للمواطنين، وتعظيم القيمة المضافة من مورد للمحافظة مميز وله ميزة تنافسية واضحة.

ورصدت " الخليج 365 "الإقبال الكبير والزحام على كورنيش النيل وحدائقه من المصريين والأجانب، حيث تستعيد أسوان قوتها فى جذب العدد الأكبر من الرحلات السياحية كل أسبوع عن الأخر، حيث إن هناك معدلات مرتفعة من حيث الرحلات ويصل الآلاف من السياح أسبوعيا لزيارة محافظة أسوان.

ويستمر التدفق السياحي واستقبال السياحة الأجنبية بمحافظة أسوان، حيث أنعشت الأفواج السياحية المناطق الأثرية والأسواق بمدينة أسوان، مما أحدث حالة من الرواج والنشاط السياحي، لذى تشهده المحافظة، وتتوافد رحلات طيران وفنادق عائمة ،علي متنها مجموعات من السياح لزيارة أسوان للتعرف على الآثار المصرية والحضارة الفرعونية القديمة ذات الشهرة العالمية وزيارة المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة أسوان ورؤية ما تتمتع به مصر من ميزات تاريخية، وتحرص الدولة المصرية على تقديم منتج سياحي جيد، كماساهمت العروض الترويجية في رواج سياحي كبير خلال الموسم الشتوي الحالي.

وكانت قد شهدت معابد أبو سمبل إقبال كثيف من زوار العالم، حيث سجلت معابد أبوسمبل جنوب أسوان، تدفقات سياحية كبرى من مختلف الجنسيات الدولية حول عالم، بعد زيارة نحو 16 ألف سائحا أجنبيا وصلوا إلى المدينة السياحية الجنوبية جوا وبرا ونهرا، خلال 3 أيام فقط.

وعلى مدار الثلاث أيام الماضية سجل المعبد زيارة نحو 8900 سائحا من مختلف الجنسيات الأجنبية، وصلوا إلى مدينة أبوسمبل، عبر 4 رحلات طيران و3 بواخر نيلية ونحو 370 مركبة "باص وكوستر وملاكى"، إضافة على 4200 سائحا، وفى اليوم الأخير سجل المعبد زيارة نحو 3100 سائحا، بإجمالى 16 ألف و200 سائحا دوليا من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وقدم العاملون فى المنطقة الأثرية بأبوسمبل، الخدمات والتسهيلات المطلوبة لاستقبال السائحين وتسهيل دخولهم للمعبد والاستمتاع بجولة سياحية داخل معابد مصر القديمة والاستماع لشرح حول عظمة القدماء المصريون فى التشييد والحضارة وهندسة الفلك فى تجسيد واحدة من أندر الظواهر الفلكية حول العالم وهى ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل.



كورنيش النيل بأسوان



كورنيش النيل بأسوان



كورنيش النيل بأسوان



كورنيش النيل بأسوان



كورنيش النيل بأسوان



كورنيش النيل بأسوان



كورنيش النيل بأسوان



كورنيش النيل بأسوان



كورنيش النيل بأسوان



كورنيش النيل بأسوان



كورنيش النيل بأسوان



كورنيش النيل بأسوان



كورنيش النيل بأسوان



كورنيش النيل بأسوان



كورنيش النيل بأسوان