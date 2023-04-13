شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة كليوباترا تثير الجدل .. هل كانت سمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الملكة كليوباترا Cleopatra أثارت الجدل مؤخرا بعدما قررت إحدى المنصات العالمية إنتاج فيلما وثائقيا عن الملكة البطلمية، التي كانت آخر ملوك مصر من البطالمة، وذلك لأن الفيلم قرر أن يقدم Cleopatra كليوباترا سمراء البشرة.

تعد الملكة كليوباترا السابعة Cleopatra (69- 30 قبل الميلاد) واحدة من ألمع ملكات العصر القديم، وآثارها لا تزال باقية، ومن ذلك بعض العملات والتى كان لها شأن مختلف فى زمن آخر ملكة بطلمية حكمت مصر، وتكشف الآثار أن كليوباترا لم تكن سمراء البشرة أبدا.

كانت العملات فى تلك الفترة متنوعة فيها عملات فضية وبرونزية، والمشهور أن العملات تحمل على الوجه رأس الملكة كليوباترا وعلى الظهر صورة النسر، وعبارة الملكة كليوباترا باللغة اليونانية.

وحسبما يرى الأثريون فإن كليوباترا أول ملكة يتم وضع صورتها على العملة منفردة، على الرغم من اشتراك عدد من الملوك معها فى فترة حكمها، هذا بالطبع إلى جانب صورها مع كل منهم.

ومع ذلك فإن صورة الملكة على العملة تستخدم كدليل ضد جمال الملكة لمجرد أنها لا تتماشى مع المفهوم الغربى المعاصر عن الشكل الجذاب المقبول، لأنها تُظهر ملامح ذكورية واضحة لكليوباترا.

وبعد هزيمة كليوباترا ومارك أنطونيو في معركة أكتوم البحرية ضُربت عملات تحمل صورة تمساح تمثِّل مصر احتفالًا بنصر أوكتافيان. وفى بلاد الغال حملت نسخة من هذه العملات شكل تمساح مربوط فى نخلة ومعه إكليل النصر. وهكذا كان الاحتفال بالنصر الرومانى خارج مصر.