شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تبحث آليات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة إن الوزارة تُرحب بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل تعزيز جهود حماية الطفل، وتوعية المجتمع بحقوقه...جاء ذلك خلال لقاء"الوزير شحاتة" اليوم الخميس بديوان عام الوزارة مع ،المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، لبحث سُبل التعاون ووضع آليات عمل مشتركة فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه.

وبحسب بيان صحفي بحث الجانبان سُبل التعاون والتنسيق بين "الوزارة" و"المجلس" في إطار أعمال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودعم الأسرة 2018-2025،لإيجاد آليات محددة لكيفية إحالة الأطفال المعرضين للخطر،التي يرصدها "مفتشي العمل" بمكاتب "العمل المُحوسبة" من خلال "الأبلكيشن" الخاص بالطفل العامل ،إلى لجان الحماية الفرعية التابعة للمجلس،وضرورة إدراج مسؤول من" القوى العاملة" ضمن أعضاء اللجنة الفرعية بلجان الحماية بجميع المحافظات لحماية الأطفال العاملين بالمنشأت،وكذلك التنسيق بشأن الشكاوى المتعلقة بالطفل العامل التي يتلقاها "المجلس" من خلال خط نجدة الطفل رقم 16000، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة من جانب مديريات القوى العاملة تجاه تلك الشكاوي،وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها داخل "الوزارة" .

حضر اللقاء من "الوزارة:إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وشيرين عبد الحي مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل، وأمنيه عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير .